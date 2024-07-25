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Рязанка приняла участие в шоу телеканала «Пятница!»
Программа «Четыре жены» с ее участием выйдет в эфир в четверг, 25 июля.

Рязанка приняла участие в шоу «Четыре жены». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!», на котором транслируется программа.

В проекте участвуют четыре участницы проекта «Четыре свадьбы». Они посетят дома друг друга и оценят их по нескольким критериям: хозяйственность (проверят чистоту, уют и кулинарные таланты), самореализация (узнают, чем гордится героиня, какая у нее работа, увлечения и досуг), взаимоотношения с мужем, общее впечатление. Победит та, которая наберет наибольшее количество баллов. Она получит денежный приз в семейный бюджет, а также звание лучшей жены России.

Среди участниц — 20-летняя Ангелина из Рязани. Девушка — мастер депиляции и макияжа, также работает на пункте выдачи. Ее муж Алексей — тату-мастер.

Программа с участием рязанки выйдет в эфир в четверг, 25 июля, в 19:00 на телеканале «Пятница!».

Возрастное ограничение — 16+