Рязанцы сообщили о стае агрессивных собак, которая терроризирует весь двор

По словам женщины, собаки кидаются на жителей с питомцами, лают ночью и днем.

Рязанка сообщила в комментариях под постом Telegram-канала Малкова, что на улице Советской Армии, дом № 3, корпус 3 стая из пяти собак уже неделю терроризирует весь двор.

По словам женщины, собаки кидаются на жителей с питомцами, лают ночью и днем. Рязанка уточнила, что одна из стаи ходит с чипом. Жители звонили в службу отлова животных. Однако ситуация не решилась.

В ответ на комментарий жителя мэрия написала, что безнадзорных животных отлавливает МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». Заявки можно направлять по номеру 44-04-74 по будням с 9:00 до 17:00.

Горадминистрация добавила, что служба отлова регулярно выезжает на все адреса и проводит отлов.