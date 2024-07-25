Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
24°
Птн, 26
23°
Сбт, 27
24°
ЦБ USD 86.55 -0.75 25/07
ЦБ EUR 94.38 -1.08 25/07
Нал. USD 87.00 / 86.80 25/07 14:55
Нал. EUR 95.05 / 95.50 25/07 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский следователь Шумов о хитроумных преступниках, малой родине и ...
В преддверии профессионального праздника — Дня сотрудни...
1 час назад
452
Больше платишь — меньше ездишь. Разбираем нововведения в оплате проезд...
В конце июня на заседании Рязанской гордумы депутаты пр...
Вчера 10:17
2 126
EXEED connect — владельцам нового EXEED VX доступно обновление програм...
Флагман бренда EXEED, полноразмерный внедорожник EXEED...
23 июля 12:30
1 449
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
Привлечение молодых и опытных специалистов для работы н...
18 июля 10:13
5 159
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцы сообщили о стае агрессивных собак, которая терроризирует весь двор
По словам женщины, собаки кидаются на жителей с питомцами, лают ночью и днем.

Рязанка сообщила в комментариях под постом Telegram-канала Малкова, что на улице Советской Армии, дом № 3, корпус 3 стая из пяти собак уже неделю терроризирует весь двор.

По словам женщины, собаки кидаются на жителей с питомцами, лают ночью и днем. Рязанка уточнила, что одна из стаи ходит с чипом. Жители звонили в службу отлова животных. Однако ситуация не решилась.

В ответ на комментарий жителя мэрия написала, что безнадзорных животных отлавливает МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». Заявки можно направлять по номеру 44-04-74 по будням с 9:00 до 17:00.

Горадминистрация добавила, что служба отлова регулярно выезжает на все адреса и проводит отлов.