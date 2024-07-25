Российские банки будут блокировать денежные переводы на подозрительные счета

Закон вступил в силу 25 июля 2024 года.

Российские банки будут на два дня блокировать денежные переводы на подозрительные счета. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Закон вступил в силу 25 июля.

Если в базе есть подозрительная информация о счете получателя, то перевод приостановится и деньги зависнут в системе.

Даже если клиент будет настаивать на переводе средств, в течение двух дней этого не сделают. Если же по истечении указанного периода человек не откажется от своего намерения, банк переведет сумму, сняв с себя всякую финансовую ответственность.