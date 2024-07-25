РГРТУ подписал соглашение с ВНИИ «Сигнал»

В документе речь идет о научно-техническом сотрудничестве вуза и предприятия.

Рязанский радиотехнический университет подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с дочерним предприятием НПО «Высокоточные комплексы» ВНИИ «Сигнал».

Уточняется, что документ отражает договоренности, достигнутые по итогам визита советника генерального директора ВНИИ «Сигнал» Сергея Филиппова и заместителя генерального директора предприятия Дениса Варабина в вуз. В частности, предполагается, что РГРТУ и предприятие будут совместно участвовать в программах инновационного развития, а также выполнять научные расчетно-теоретические и экспериментальные исследования по созданию перспективных образцов продукции.

Также сообщается, что в перспективе одной из сторон сотрудничества станет Ковровская государственная технологическая академия имени Дегтярева. Там силами преподавателей кафедры информационно-измерительной и биомедицинской техники предполагается организовать подготовку студентов в сфере радиоэлектроники и робототехники.

«Мы рады возобновлению сотрудничества с одним из ведущих российских разработчиков специальной техники. Объем задач, решаемых предприятием, позволяет говорить о наличии широкого поля для будущих совместных проектов в научно-технической сфере. Также надеюсь, что наше будущее сотрудничество с КГТА в образовательной сфере поможет ВНИИ „Сигнал“ получить высококлассных специалистов с востребованными компетенциями», — сказал ректор РГРТУ Сергей Банников.