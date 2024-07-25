Путин подписал закон об отсрочке от призыва для двух категорий граждан

Документ вносит изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Президент России Владимир Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих Следственного комитета и прокуратуры. Информация опубликована на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Помимо этого, от военных сборов освобождены служащие Росгвардии, Государственной противопожарной службы, органов внутренних дел и некоторых других служб и ведомств.

Ранее отсрочку предоставляли служащим органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможни. Отсрочка предоставляется при наличии высшего образования и специальных званий.