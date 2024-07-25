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При обстреле Белгородской области погиб мужчина
Обстрелу подвергся город Шебекино, сообщил глава региона Гладков.

При обстреле Белгородской области погиб мужчина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Обстрелу подвергся город Шебекино.

Мужчина скончался на месте от полученных ранений до прибытия «скорой». Предварительно, двое мирных жителей пострадали. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. После обследования и оказания медицинской помощи их отпустили домой, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно, сообщил Гладков.

Повреждены два дома. В одном повреждены остекление и фасад, во втором в результате прямого попадания снаряда пробита кровля. На территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения. Также посечен фасад коммерческого объекта и поврежден один легковой автомобиль.

На месте работают оперативные службы.