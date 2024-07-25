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На конференции в Рязани обсудили достижения и перспективы развития торговой отрасли
Программа встречи включала пленарное заседание «Потребительский рынок нового времени: 10 лет в условиях санкций», экспертные сессии, посвященные актуальным вопросам развития отрасли, а также церемонию награждения.

В четверг, 25 июля, в библиотеке имени Горького состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли.

В нем приняли участие работники отрасли, представители власти и предпринимательских организаций, эксперты. Организаторами мероприятия выступили Агентство развития бизнеса и минэкономразвития Рязанской области.

Программа встречи включала пленарное заседание «Потребительский рынок нового времени: 10 лет в условиях санкций», экспертные сессии, посвященные актуальным вопросам развития отрасли, а также церемонию награждения профессионалов.

На пленарном заседании заместитель председателя правительства Рязанской отрасли Юлия Швакова рассказала о роли торговли в экономике региона, основных тенденциях в этой сфере и господдержке, которую регион предоставляет торговым предприятиям.

Она отметила, что для региональной экономики торговля — это более 14% валового регионального продукта, порядка 12% рабочих мест, более 20% налоговых доходов в областной бюджет. По обороту розничной торговли Рязанская область занимает 5-е место в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области). В области работает порядка 10 тыс. предприятий розничной торговли, сохраняются и развиваются более двух тысяч нестационарных и мобильных торговых точек, 8 розничных рынков и 90 ярмарок.

В числе направлений поддержки на уровне региона Юлия Швакова назвала налоговые льготы, льготные программы кредитования, предоставление субсидий и микрозаймов, консультационные и образовательные услуги Центра «Мой бизнес».

На пленарном заседании также выступили председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, вице-президент общероссийской организации поддержки малого и среднего бизнеса «ОПОРА России», президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов, вице-президент Торгово-промышленной палаты Рязанской области Евгений Сорокин и другие спикеры, которые подняли вопросы импортозамещения, борьбы с контрафактом, обозначили перспективы отрасли, проанализировали влияние на эту сферу изменений в налоговом законодательстве.

«У торговли огромный потенциал развития, это самая гибкая отрасль, которая умеет меняться и расти даже в сложных условиях. Уверена, что дальнейшая цифровизация, внедрение новых форматов и подходов будут способствовать развитию комфортной потребительской среды в регионе», — отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.