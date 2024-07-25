На 40 улицах Рязани уже больше суток нет электричества

Жители 40 улиц поселка Дягилево более суток сидят без электричества. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС.
Света нет по следующим адресам:
- улица Коняева;
- улица Животноводческая;
- улица Хиринская;
- улица Усадебная;
- 1,2,3,4-ые Усадебные проезды;
- Хиринский проезд;
- Животноводческий проезд;
- Московское шоссе;
- улица Дягилевская;
- улица Центральная;
- улица Детская;
- улица Аллейная;
- улица Базарная;
- 1 и 2-ой Базарные проезды;
- 1, 2, 3, 4, 5-ые Дягилевские проезды;
- 8-ой Аллейный проезд;
- 1, 2, 3, 4-ые Центральные проезды;
- 1, 2, 3, 4 и 5-ые проезды Коняева;
- улица Мушковатовская;
- улица Почтовая;
- 1 и 2-ые Почтовые проезды;
- улица Березняковская;
- улица Шаповская;
- улица Дашковская.
В комментариях под постом Павла Малкова в Telegram-канале РГРЭС сообщили, что повреждено несколько кабельных линий, а также отсутствует доступ к местам повреждений.
«В течение ночи и до настоящего момента персонал электросетей продолжает поиск и устранение других повреждений на территории поселка. Восстановление подачи электроэнергии ведется поэтапно. На данный момент подключена часть потребителей на улицах Дягилевская, Ясеневая, Парковая, Урожайная, Парковый проезд, 1-7 Аллейные проезды, Аллейная. На месте работает 5 бригад, которые координирует главный инженер», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, 24 июля Дягилево осталось без электричества.