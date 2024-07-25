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На 40 улицах Рязани уже больше суток нет электричества
В РГРЭС сообщили, что повреждено несколько кабельных линий, а также отсутствует доступ к местам повреждений.

Жители 40 улиц поселка Дягилево более суток сидят без электричества. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС.

Света нет по следующим адресам:

  • улица Коняева;
  • улица Животноводческая;
  • улица Хиринская;
  • улица Усадебная;
  • 1,2,3,4-ые Усадебные проезды;
  • Хиринский проезд;
  • Животноводческий проезд;
  • Московское шоссе;
  • улица Дягилевская;
  • улица Центральная;
  • улица Детская;
  • улица Аллейная;
  • улица Базарная;
  • 1 и 2-ой Базарные проезды;
  • 1, 2, 3, 4, 5-ые Дягилевские проезды;
  • 8-ой Аллейный проезд;
  • 1, 2, 3, 4-ые Центральные проезды;
  • 1, 2, 3, 4 и 5-ые проезды Коняева;
  • улица Мушковатовская;
  • улица Почтовая;
  • 1 и 2-ые Почтовые проезды;
  • улица Березняковская;
  • улица Шаповская;
  • улица Дашковская.

В комментариях под постом Павла Малкова в Telegram-канале РГРЭС сообщили, что повреждено несколько кабельных линий, а также отсутствует доступ к местам повреждений.

«В течение ночи и до настоящего момента персонал электросетей продолжает поиск и устранение других повреждений на территории поселка. Восстановление подачи электроэнергии ведется поэтапно. На данный момент подключена часть потребителей на улицах Дягилевская, Ясеневая, Парковая, Урожайная, Парковый проезд, 1-7 Аллейные проезды, Аллейная. На месте работает 5 бригад, которые координирует главный инженер», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 24 июля Дягилево осталось без электричества.