На 40 улицах Рязани уже больше суток нет электричества

В РГРЭС сообщили, что повреждено несколько кабельных линий, а также отсутствует доступ к местам повреждений.

Жители 40 улиц поселка Дягилево более суток сидят без электричества. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС.

Света нет по следующим адресам:

улица Коняева;

улица Животноводческая;

улица Хиринская;

улица Усадебная;

1,2,3,4-ые Усадебные проезды;

Хиринский проезд;

Животноводческий проезд;

Московское шоссе;

улица Дягилевская;

улица Центральная;

улица Детская;

улица Аллейная;

улица Базарная;

1 и 2-ой Базарные проезды;

1, 2, 3, 4, 5-ые Дягилевские проезды;

8-ой Аллейный проезд;

1, 2, 3, 4-ые Центральные проезды;

1, 2, 3, 4 и 5-ые проезды Коняева;

улица Мушковатовская;

улица Почтовая;

1 и 2-ые Почтовые проезды;

улица Березняковская;

улица Шаповская;

улица Дашковская.

В комментариях под постом Павла Малкова в Telegram-канале РГРЭС сообщили, что повреждено несколько кабельных линий, а также отсутствует доступ к местам повреждений.

«В течение ночи и до настоящего момента персонал электросетей продолжает поиск и устранение других повреждений на территории поселка. Восстановление подачи электроэнергии ведется поэтапно. На данный момент подключена часть потребителей на улицах Дягилевская, Ясеневая, Парковая, Урожайная, Парковый проезд, 1-7 Аллейные проезды, Аллейная. На месте работает 5 бригад, которые координирует главный инженер», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 24 июля Дягилево осталось без электричества.