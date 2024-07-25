Гордума присвоила двум рязанцам звание почетных граждан

Официальная церемония пройдет на Дне города 30 августа.

В четверг, 25 июля, на заседании гордумы звание «Почетный гражданин города Рязани» решила присвоить Ивану Панкову, директору Рязанского института (филиала) Московского государственного машиностроительного университета с 1985 по 2015 год, и Сергею Панову, заслуженному мастеру спорта, члену общественной организации «Рязанская городская федерация баскетбола».

Также четырех жителей города решили наградить знаком «За заслуги перед городом Рязанью», 25 — медалью Надежды Чумаковой и восьмерых — почетными грамотами.

Официальная церемония присвоения званий пройдет на Дне города 30 августа.