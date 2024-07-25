«Газпром межрегионгаз Рязань» заключил более 3 тысяч договоров о реструктуризации долгов с начала года

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» с начала года заключил с абонентами-физлицами 3170 договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 56,4 млн рублей.

Отмечается, что договор реструктуризации (иными словами договор рассрочки) позволяет выплачивать сумму накопившегося долга по частям в срок от трех до шести месяцев. Для заключения соглашения необходимо обратиться в подразделения «Газпром межрегионгаз Рязань» по месту жительства, жители областного центра — в клиентский центр компании по адресу: улица Сенная, дом 2/16.

«Согласно законодательству, если абонент не оплачивает потребленный газ более двух месяцев, поставщик вправе ограничить поставку ресурса. Компания обеспечивает надежную подачу топлива всем категориям потребителей, их встречная обязанность — своевременная оплата. Попав в сложную ситуацию, потребитель может написать заявление о рассрочке погашения долга. И, тем самым, избежать отключения от газоснабжения», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.