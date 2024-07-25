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А что в кино? «В потоке трех стихий», «Хвостатый переполох» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«В потоке трех стихий» — спортивная драма об олимпийском чемпионе, который берется помогать следователям, чтобы вычислить преступника на соревнованиях, с Александром Головиным в главной роли.

«Хвостатый переполох» — южнокорейская семейная комедия о домашних питомцах.

«Список подозреваемых» — детективный триллер, о поисках серийного маньяка, убивающего молодых женщин, основанный на реальных событиях.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».