Зеленский потребовал усовершенствовать украинские системы ПВО из-за российских авиабомб

Газета Frankfurter Rundschau уточнила, что авиабомбы способны нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров.

Владимир Зеленский потребовал от Запада усовершенствовать украинские системы ПВО из-за российских планирующих авиабомб. Об этом пишет газета Frankfurter Rundschau.

Издание уточнило, что авиабомбы способны нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров. При этом осколки разлетаются более чем на километр.

«Это одна из причин, почему Украина и, в частности, Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили западные страны усилить свои возможности противовоздушной обороны», — указано в публикации.