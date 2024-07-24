За неделю в рязанскую ОДКБ поступили трое детей после падения с высоты

Отмечается, что возраст пациентов два-три года.

За неделю в рязанскую ОДКБ поступили трое детей после падения с высоты. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что возраст пациентов два-три года.

«К примеру, один двухлетний малыш упал с третьего этажа на асфальт, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Сейчас приходит в себя. Его ровесник упал с пятого этажа, падение притормозил карниз. Там переломы лица, предплечья, множественные ушибы внутренних органов. Еще один ребенок упал с третьего этажа на траву. Конечно, есть сотрясение мозга, травма челюсти. Но, в целом, можно сказать — повезло», — рассказала заведующая отделением восстановительной терапии и реабилитации ОДКБ Дарья Шишкина.

Отмечается, что к нормальной жизни возвращаются не все пациенты, у кого-то на всю жизнь страдает слух или зрение, теряются моторные навыки.