В Свердловской области мужчина устроил разборки с ножом на детском празднике

В Свердловской области мужчина устроил разборки с ножом на детском празднике. Об этом в среду, 24 июля, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

Ситуация произошла в Первоуральске. Житель многоэтажки был недоволен шумом от мероприятия во дворе дома.

Родители заявили, что сосед пришел с ножом в руке и стал ругаться матом. Сначала он попытался разобраться с аниматором, но она не отреагировала на дебошира. Один из отцов вмешался и попытался прогнать гражданина. Словесный конфликт перерос в драку.

Родитель смог зафиксировать недовольного соседа на земле. В этот момент во двор вышла жена возмущенного мужчины и стала бросаться с кулаками на жителей, в том числе на девушку.

Инцидент происходил в присутствии детей.