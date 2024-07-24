В Санкт-Петербурге на пожаре в пятиэтажке пострадали два человека

В Санкт-Петербурге на пожаре в пятиэтажке пострадали два человека. Об этом в среду, 24 июля, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

ЧП случилось на улице Зайцева. Там загорелась двухкомнатная квартира на последнем этаже. Огонь охватил кухню и коридор на площади 19 кв. м. Пламя перекинулось на чердак.

Спасатели эвакуировали 18 человек. Пострадали мужчина и женщина.

На данный момент сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар. Идет проливка крыши.