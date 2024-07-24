Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
24°
Чтв, 25
23°
Птн, 26
22°
ЦБ USD 87.3 -0.48 24/07
ЦБ EUR 95.46 -0.3 24/07
Нал. USD 87.50 / 87.75 24/07 16:55
Нал. EUR 96.40 / 96.87 24/07 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Больше платишь — меньше ездишь. Разбираем нововведения в оплате проезд...
В конце июня на заседании Рязанской гордумы депутаты пр...
6 часов назад
986
EXEED connect — владельцам нового EXEED VX доступно обновление програм...
Флагман бренда EXEED, полноразмерный внедорожник EXEED...
Вчера 12:30
904
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
Привлечение молодых и опытных специалистов для работы н...
18 июля 10:13
4 668
«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолж...
Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятель...
16 июля 15:58
4 819
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области запустят бесплатную программу лечения гепатита С
Программа предназначена для людей, страдающих хронической формой болезни и стоящих на диспансерном учете в поликлинике.

В Рязанской области запустят бесплатную программу лечения гепатита С. Об этом сообщает ГТКР «Ока» со ссылкой на заведующего инфекционным отделением больницы имени Семашко Владимира Гришина.

Программа предназначена для людей, страдающих хронической формой болезни и стоящих на диспансерном учете в поликлинике.

Проводить ее планируется с 2024 года.

Фото: ГТРК «Ока»