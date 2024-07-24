В Рязанской области запустят бесплатную программу лечения гепатита С

Программа предназначена для людей, страдающих хронической формой болезни и стоящих на диспансерном учете в поликлинике.

В Рязанской области запустят бесплатную программу лечения гепатита С. Об этом сообщает ГТКР «Ока» со ссылкой на заведующего инфекционным отделением больницы имени Семашко Владимира Гришина.

Программа предназначена для людей, страдающих хронической формой болезни и стоящих на диспансерном учете в поликлинике.

Проводить ее планируется с 2024 года.

Фото: ГТРК «Ока»