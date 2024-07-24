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В Рязанской области полицейские уничтожили более 2000 квадратных метров конопли
Очаги дикорастущей конопли нашли в трех районах региона — Милославском, Сасовском и Шацком районах.

В Рязанской области полицейские уничтожили очаги конопли на площади более 2000 квадратных метров. Об этом сообщило региональное УМВД.

Правоохранители нашли и ликвидировали очаги дикорастущей конопли в трех районах региона — Милославском, Сасовском и Шацком районах.

В Милославском районе площадь зарослей составила 2000 квадратных метров.

Сотрудники полиции уничтожили выявленные очаги. Общая площадь ликвидированных очагов — 2800 квадратных метров.