В Рязанской области начались рейды по автомобилям с поддельными номерами

При выявлении нарушений водителей привлекут к ответственности.

В Рязанской области начались рейды по автомобилям с поддельными номерами. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

«Сегодня сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке», — указано в публикации.

При выявлении нарушений водителей привлекут к ответственности.