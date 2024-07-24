В Рязани задержали вора-рецидивиста за кражу ноутбука из школы

Возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Рязани задержали вора-рецидивиста за кражу ноутбука из школы. Об этом в среду, 24 июля, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился руководитель учебного учреждения и сообщил, что из кабинета похитили два ноутбука. Окно помещения взломали.

Оперативники опросили работников и выяснили, что утром на смену не явился 37-летний рязанец, которого недавно наняли разнорабочим. Выяснилось, что ранее его осудили за серию краж.

Полицейские подготовили ориентировку и разослали в батальоны. Вскоре наряд ППС на Касимовском шоссе заметил мужчину, похожего на разыскиваемого. Патрульные остановили прохожего. При нем был велосипед и пакет с двумя ноутбуками. Мужчина не смог пояснить — откуда у него имущество.

На место вызвали оперативников уголовного розыска. Они выяснили, что гражданин причастен к краже из школы. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, велосипед, обнаруженный у рецидивиста, был также украден.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.