В Рязани повысят стоимость выкупаемых муниципальных земельных участков
В Рязани повысят стоимость выкупаемых муниципальных земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На данный момент цена при заключении договоров купли-продажи определяется пятикратной величиной ставки земельного налога.
Изменения предполагают поэтапное увеличение стоимости.
Где расположены нежилые здания:
- с 1 января 2025 года в размере 15% кадастровой стоимости;
- с 1 января 2026 года в размере 30% кадастровой стоимости;
Где расположены индивидуальные жилые дома:
- с 1 января 2025 года в размере 3% кадастровой стоимости;
- с 1 января 2026 года в размере 6% кадастровой стоимости.
Где расположены нежилые здания, ранее отчужденные из государственной либо муниципальной собственности:
- с 1 января 2025 года в размере 5% кадастровой стоимости;
- с 1 января 2026 года в размере 10% кадастровой стоимости.
Данные меры позволят установить справедливую выкупную стоимость муниципальных участков и увеличить доходную часть городского бюджета.