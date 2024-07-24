В Рязани на ярмарке продавали мясо и молочку без документов и холодильника

Нарушителям внесли предостережения.

В Рязани на ярмарке продавали мясо и молочку без документов и холодильника. Об этом сообщили на сайте Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовкой областям.

Сотрудники ведомства в выходные проверили площадки местных производителей. Мясо птицы и молочная продукция продавались без маркировки, дающей представления о месте производства, сроке годности, без необходимых сопроводительных документов и холодильника.

Продавцам внесли предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Фото: управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям