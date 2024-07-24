В Рязани благоустроят территорию вокруг театра кукол

Жители возмутились внешним видом территории вокруг театра.

В Рязани благоустроят территорию вокруг театра кукол. Об этом сообщил региональный минкульт в комментариях под постом Малкова.

Рязанцы возмутились внешним видом территории вокруг театра.

Ведомство ответило жителям, что проект благоустройства территории Рязанского театра кукол разработан. В 2024 году на первый этап реализации проекта по программе «Развитие культуры» выделили 20 миллионов рублей.