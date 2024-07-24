В Роструде заявили, что нельзя требовать от сотрудников приходить на работу заранее

Отмечается, что подготовку к выполнению обязанностей должны включать в рабочее время.

В Роструде заявили, что нельзя требовать от сотрудников приходить на работу заранее и задерживаться, даже если речь идет о десяти минутах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что подготовку к выполнению обязанностей должны включать в рабочее время.

Как сообщили эксперты, если специалист задерживается по своей инициативе, то это не считается сверхурочным трудом, а переработка не оплачивается.