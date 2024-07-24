В России установят сроки действия рецептов на получение лекарств

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин Министерству здравоохранения.

В России установят сроки действия рецептов на получение лекарств. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин Министерству здравоохранения. Документ размещен на сайте Кремля.

Отмечается, что ведомство должно внести изменения в акты, «предусматривающие установление сроков, в течение которых осуществляется отсроченное обслуживание рецептов на получение лекарств».

Срок исполнения — 15 декабря 2024 года.