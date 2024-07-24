В России стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы

В списки войдут специалисты от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору, с нормальной продолжительностью рабочего дня и высшим образованием по специальности.

В России стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минцифры.

В списки войдут специалисты от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору, с нормальной продолжительностью рабочего дня и высшим образованием по специальности.

Помимо этого, специалисту нужно проработать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.