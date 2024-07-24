В Польше призвали не принимать Украину в ЕС до урегулирования темы Волынской резни

Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украине не может стать частью Евросоюза до до урегулирования темы Волынской резни. Об этом чиновник сказал в эфире телеканала Polsat.

«Надо сказать четко: вхождения Украины в ЕС не будет, если не будет решён Волынский вопрос», — заявил Косиняк-Камыш.

Ранее пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину из-за высказывания о Волынской резне.