В Подмосковье таксист пытался скрыться с места ДТП и попал в серьезную аварию

В Подмосковье таксист пытался скрыться с места ДТП и попал в серьезную аварию. Об этом в среду, 24 июля, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Cherry с символикой сервиса вызова авто врезался в Ford Focus. Водитель такси попытался избежать ответственности за небольшое столкновение. Он объехал второго участника ДТП и выехал на перекресток, где в его пассажирскую дверь на полной скорости влетел другой автомобиль.

По данным очевидцев, за рулем такси находился мигрант. Свидетели предположили, что он был пьян.