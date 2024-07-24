В московском кафе повар набросился на коллегу с ножом

В московском кафе повар набросился на коллегу с ножом. Об этом в среду, 24 июля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в заведении на улице Ивана Франко. Между сотрудниками возник конфликт, в ходе которого 22-летний фигурант ударил коллегу кухонным ножом в спину.

Пострадавший 2002 года рождения госпитализирован.

Напавшему предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и с учетом позиции Кунцевской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.