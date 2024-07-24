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В Магнитогорске мужчина убил дочь из-за ее долгов и сбросил труп в реку

В Магнитогорске мужчина убил дочь из-за ее долгов и сбросил труп в реку. Об этом сообщил портал URA.ru.

«Между мужчиной и его дочерью произошла ссора из-за долгов, для закрытия которых женщина постоянно просила у него деньги. При этом сумма задолженности становилась только больше, а бюджет семьи — меньше. Тогда терпение мужчины закончилось, и он решился на убийство», — рассказал источник.

Как рассказали изданию в правоохранительных органах, еще дома мужчина начал душить дочь. После этого в гараже он добил ее молотком. Затем замотал ее тело в мусорные мешки, привязал к ним груз и выбросил в реку Урал. Совершив убийство, мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери.

«Полицейские не прекращали работу ни на минуту, шаг за шагом приближаясь к установлению всех обстоятельств произошедшего. В результате преступный след привел стражей порядка к самому заявителю», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В региональном управлении СКР по данному факту сразу после обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 (убийство). Мужчине предъявили обвинение.