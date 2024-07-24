В Краснодаре роженице удалили часть мозга после кесарева сечения

В Краснодаре роженице удалили часть мозга после кесарева сечения. Об этом в среду, 24 июля, сообщил Telegram-канал «Лента дня».

Женщина рожала ребенка в местной больнице. Медики рассказали о сложностях с родами, но отпустили женщину домой. Через несколько дней ее состояние ухудшилось, она впала в кому.

Пациентке сделали трепанацию черепа и экстренно удалили часть левого полушария мозга и матку.

«Пока находилась в коме, ей [также] удалили матку. И, соответственно, был некроз — сепсис шва послеоперационного после родов. Сейчас моя жена — инвалид первой группы», — рассказал муж пострадавшей.

Теперь женщина может говорить только три слова: «да», «нет» и «здравствуйте». Супруг пытается доказать вину врачей.