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В Константинове состоялся фестиваль с участием латиноамериканских дизайнеров
Гости фестиваля познакомились с новыми тенденциями в мире моды и дизайна, а начинающие дизайнеры вдохновились на создание собственных образов.

23 июля в Константинове на территории музея-заповедника Сергея Есенина состоялся фестиваль «Мода и дизайн сквозь континенты». В нем приняли участие дизайнеры одежды и украшений из Рязанской области, Доминиканы и Колумбии. Мероприятие организовали Агентство развития бизнеса и министерство экономического развития Рязанской области по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова в сотрудничестве с «Домом Латинской Америки» и представителями посольств дружественных латиноамериканских стран. Задачи фестиваля — укрепление культурного и экономического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Участники — профессионалы индустрии продемонстрировали свои уникальные коллекции, основанные на национальных традициях, обменялись опытом и идеями. Гости фестиваля познакомились с новыми тенденциями в мире моды и дизайна, а начинающие дизайнеры вдохновились на создание собственных образов.

По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Юлии Шваковой, Латинская Америка является крупнейшим получателем российских инвестиций, ежегодно отмечается рост товарооборота между нашими странами, а фестиваль в Константинове стал еще одной площадкой для установления делового сотрудничества.

«Зрелище получилось по-настоящему красивым и запоминающимся. Участники получили отличный опыт, который поможет им развиваться, находить новых клиентов и покорять подиумы», — отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Напомним, Агентство развития бизнеса оказывает помощь экспортно ориентированным предприятиям, малому и среднему бизнесу в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».