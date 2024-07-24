В Башкирии пенсионерка повредила восемь иномарок во дворе дома

В Башкирии пенсионерка повредила восемь иномарок во дворе дома. Об этом в среду, 24 июля, сообщила Газета.ru.

Очевидцы пытались остановить разъяренную 88-летнюю женщину, но она продолжала крушить машины и материться. Когда счет поврежденных авто приблизился к десяти, одному из мужчин удалось отобрать у пенсионерки трость.

«Я только недавно получил права и купил машину. Сейчас на капоте вмятина, краска полопалась — это около 15 тыс. Если выравнивать — еще плюс пять примерно», — прокомментировал владелец поврежденного авто.