В Башкирии обнаружили тело 9-летней девочки

В Башкирии обнаружили тело 9-летней девочки. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в пресс-службе госкомитета Республики.

Тело нашли около села Ильчигулово в реке, внизу по течению.

Ребенок утонул 21 июля во время купания в необорудованном месте на реке Деме. По предварительным данным, две девочки плавали в водоеме, внезапно одна из них начала тонуть. Вторая несовершеннолетняя попыталась спасти подругу, но очевидцы успели ее вытащить из воды.

Свидетели своими силами попытались найти утонувшую девочку, но не смогли и вызвали экстренные службы.