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Сборная ГРПЗ победила в первенстве регионального «Профрадиоэлектрона» по спортивному ориентированию

Команда Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) заняла первое место в общекомандном зачете десятого первенства Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности по спортивному ориентированию, набрав 911,8 очков.

Соревнования в дисциплине «кросс-классика» прошли в лесном массиве, расположенном в районе Солотча. Предприятие представили 15 спортсменов из 12 подразделений. С помощью карты и компаса они прошли новую для них трассу, делая отметки на контрольных пунктах, расположенных на местности.

В личном зачете победителями и призерами соревнований стали четыре сотрудника завода. Среди женщин старше 45 лет победителем стала Наталья Шамина, бронза у Марины Сониной. В группе моложе 45 лет второе место заняла Дарья Ненастина. Александр Чирков взял серебро среди мужчин до 45 лет.

«В этом году первенство по спортивному ориентированию проходило в десятый раз, юбилейный. И ежегодно наша команда становилась победителем в этом виде спорта. Этот год не стал исключением. Мы в очередной раз завоевали переходящий кубок соревнований, который теперь навсегда останется на заводе. Надо сказать, что год от года квалификация участников растет, бороться за призовые места становится все сложнее. Но мы снова справились с поставленной задачей и стали чемпионами», — отметила представитель команды ГРПЗ Лилия Кротенко.

В десятом первенстве Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности по спортивному ориентированию приняли участие четыре рязанских предприятия: АО «ГРПЗ», ПАО завод «Красное знамя», АО «РПТП «Гранит» и АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус».