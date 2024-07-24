Рязанское УМВД разыскивает очевидцев смертельного ДТП с мотоциклистом
Авария произошла 15 июня, примерно в 17:00, в Рязанском районе, на 23 километре трассы «Рязань-Спасск-Ижевское».
Рязанское УМВД разыскивает очевидцев смертельного ДТП с мотоциклистом. Информация появилась на сайте ведомства.
Авария произошла 15 июня, примерно в 17:00, в Рязанском районе, на 23 километре трассы «Рязань-Спасск-Ижевское».
Предварительно, 17-летний водитель мотоцикла ATAKI EC300 столкнулся с автомобилем «Иж», которым управлял 64-летний мужчина.
В результате погиб пассажир мотоцикла. Мотоциклиста с травмами госпитализировали.