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Рязанцев пригласили на заключительный тандем Winline Чемпионата России по баскетболу 3×3

26-27 июля в спорткомплексе «Под мостом» в рязанском «Лесопарке» (Окское шоссе, 1Г) состоится XI тандем Winline Чемпионата России по баскетболу 3×3.

В Рязани пройдут заключительные «зачетные» турниры для мужчин и женщин. Они определят чемпионов России и призеров чемпионата, который завершится награждением.

В пятницу, 26 июля, 9 женских команд будут разбиты на 3 группы по 3 команды и сыграют вкруг. Первые и вторые места групп получают право сыграть во второй день и побороться за самые большие туровые очки по итогам тандема, а также за призовые. Третьи места групп во второй день не играют.

У мужских команд на первом месте идет «Руна». Один из ее лидеров Никита Падун — уроженец Рязани. В первый день тандема 12 мужских команд будут разбиты на 4 группы по 3 команды и сыграют вкруг. Победители групп получают право сыграть во второй день. Вторые места групп сыграют между собой две стыковые игры за последние два места во втором дне.

Подробности в официальной группе соревнований.

Возрастное ограничение — 0+