Рязанца осудят за незаконное оформление сим-карт

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Рязанца осудят за незаконное оформление сим-карт. Об этом в среду, 24 июля, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что работник компании сотовой связи 2002 г. р., осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом информации и произвел модификацию компьютерных данных в автоматической биллинговой системе.

Фигурант оформлял сим-карты при помощи паспортных данных клиентов без их согласия. Личную информацию рязанец вносил в специализированную программу.

Уголовного дело возбудили по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения).

Расследование завершено. Материалы направлены в суд.