Потерявшуюся в лесу под Петербургом девочку-инвалида нашли мертвой

Потерявшуюся в лесу под Санкт-Петербургом девочку-инвалида нашли погибшей. Об этом сообщил Telegram-канал 78.

Уточняется, что мать и дочь пошли собирать ягоды в лесу у деревни Раздолье. Во время прогулки ребенок потерялся.

По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», об исчезновении девочки стало известно днем во вторник, 23 июля. Через несколько часов ребенка нашли мертвой.

Сообщается, что девочка — инвалид, у нее были проблемы с координацией движений, к тому же она не разговаривала. Выясняются все подробности происшествия.