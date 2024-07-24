Под Рязанью в ДТП пострадал 15-летний водитель мопеда

Авария произошла во вторник, 23 июля, на 17-ом километре автодороги «Шереметьево—Дядьково—Вышгород—Наумово—Гавердово».

В ДТП под Рязанью пострадал 15-летний водитель мопеда. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла во вторник, 23 июля, примерно в 17:25, на 17 километре трассы «Шереметьево—Дядьково—Вышгород—Наумово—Гавердово».

По предварительной информации, 15-летний подросток на мопеде «Альфа», столкнулся с ВАЗ-2110, за рулем которого был 54-летний мужчина.

В результате водитель мопеда обратился за медпомощью.

По факту аварии полиция начала проверку.