На сап-фестивале «Зеленого сада» пройдет конкурс детских костюмов

Конкурс маскарадных костюмов «Герои Лукоморья» состоится среди участников детского заплыва в рамках спортивного фестиваля «Рязанское Лукоморье». Мероприятие организует ГК «Зеленый сад», оно приурочено к Дню строителя.

Напомним, для всех юных сапбордистов обязателен яркий костюм. Если ребенок помимо заплыва дополнительно участвует в конкурсе костюмов, важным моментом будет соответствие названию — «Герои Лукоморья». Приз для обладателя лучшего костюма — семейная поездка в Москвариум (океанариум на ВДНХ).

Сап-фестиваль состоится 11 августа на Борковском затоне. Начало детского заплыва в 12.00. Участникам нужно прибыть на место заранее, чтобы пройти регистрацию и получить инвентарь (предоставляется организаторами).

Основные соревнования состоятся среди команд предприятий Рязани и области. К участию в детском заплыве допускаются дети от 7 до 18 лет, чьи родители работают в компаниях, заявившихся в командную гонку. Все юные спортсмены получат подарки от «Зеленого сада».

Зарегистрировать детей можно после регистрации основной команды предприятия на сайте https://suprzn.ru/

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