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На 26 остановках Рязани установят видеокамеры
Работы выполнят по 30 октября 2024 года.

На модернизацию аппаратно-программного комплекса подсистемы управления «умными» остановками в Рязанской области выделили три миллиона 348 тысяч 880 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик проведет следующие работы:

  • установит и проверит 26 камер с видеоаналитикой на остановках общественного транспорта и подключит их к электроснабжению и каналам связи;
  • прикрепит и настроит видеорегистратор на улице Фурманова, дом № 60;
  • подключит 26 видеокамер к инструментальным подсистемам интеллектуальной транспортной системы Рязанской области, настроит и проверит корректность передачи данных камер.

Работы выполнят на 26 остановках по адресам: улица Юбилейная в сторону Московского и центр города; улица Коломенская в сторону Московского и центр города; Спорткомплекс «Чайка» в Канищево, около Рок-сити; Депо № 2 в центр и Канищево; Большая улица, 58 в центр города и обратно; Большая улица, 90 в стороны ТЦ Глобус и Дягилево; Большая улица из центра, ТЦ «Глобус» в центр; Офис «Ситники» в центр и в сторону поселка Божатково; улица Синтиковская в сторону поселка Божатково; улица Ситниковская в центр города; улица Ситниковская 34а в центр города и в сторону поселка Божатково; Молкомбинат в сторону поселка Божатково и в центр города; Пивзавод в центр города; Коттеджный поселок Радужный в центра и обратно.

Как указано в документах, подрядчик установит видеокамеры и видеорегитсратор на опоры освещения, светофорные или контактные сети. Оборудование не должно препятствовать проезду транспорта, проведению дорожных работ.

Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Работы выполнят по 30 октября 2024 года.