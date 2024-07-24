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Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей с 1 января 2025 года
С января 2024 года размер составлял 19 242 рубля.

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 22 440 рублей с 1 января 2025 года. Об этом сообщило РИА Новости.

«Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год — 22 440 рублей», — приводит пресс-служба ведомства слова главы Минтруда Антона Котякова.

При принятии изменений МРОТ вырастет на 16,6%, ситуация затронет 4,2 миллиона человек.

В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января 2024 года показатель проиндексировали на 18,5 процента, до 19 242 рублей.