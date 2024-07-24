Мэрия разъяснила рязанцам нововведения по ограничениям на транспорте

С августа в Рязани отменят льготный проезд для предпенсионеров, для остальных — ограничат 50 поездками в месяц. А спустя две недели после неприятной новости появилась еще одна: повысят стоимость проездных.

В конце июня на заседании Рязанской гордумы депутаты приняли явно непопулярное в народе решение. С августа в Рязани отменят льготный проезд для предпенсионеров, для остальных — ограничат 50 поездками в месяц. А спустя две недели после неприятной новости появилась еще одна: повысят стоимость проездных.

Редакция РЗН. инфо разобралась в новых ограничениях и получила ответ от администрации с их разъяснениями.

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