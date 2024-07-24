Кулеба заявил о готовности Киева к переговорам с Россией
Заявление чиновник сделал во время разговора с китайским коллегой.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов вести переговоры с Россией. Об этом сообщил портал URA.ru.
Заявление чиновник сделал во время разговора с китайским коллегой.
Кулеба приехал в Китай по приглашению Пекина.
Возможность переговоров с российской стороной допустил и Зеленский. По информации CNN, намеки украинского лидера на переговоры связаны из-за тяжелой ситуацией на фронте и политической неопределенности.