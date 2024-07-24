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«Капитал — строитель жилья» рассказал об участии в реставрации Рязанского Кремля

Группа компаний «Капитал — строитель жилья» рассказала об участии в реставрационных работах в Рязанском Кремле.

«В рамках проекта по реставрации обнаружилась необходимость в обновлении покрытия дорожек и пеших тротуаров. „Капитал“ поспешил предложить свою помощь для решения возникшей проблемы. Компания закупила брусчатку, соответствующую всем критериям и нормам, и незамедлительно организовала поставки на объект. Новое покрытие отличается высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям и перепадам температур. Качественные материалы обеспечат долгий срок службы, радуя рязанцев и гостей города привлекательным внешним видом», — поделились в компании.

Уточняется, что проект по обновлению территории направлен на сохранение исторического облика центра города и создание комфортной и безопасной среды.

«Кремль, являясь уникальным архитектурным ансамблем, сохранил за древностью веков свои колорит и очарование. Задача каждого из нас — своевременно заботиться о поддержании и обновлении культурного наследия», — заверили в «Капитале».