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Гинцбург: в 2025 году в России начнутся испытания вакцины от рака
Отмечается, что основной задачей препарата является борьба с неизлечимыми видами онкологических заболеваний.

В 2025 году в России начнутся испытания вакцины от рака. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на директора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, исследования могут стартовать осенью 2025 года.

Отмечается, что основной задачей вакцины является борьба с неизлечимыми видами онкологических заболеваний.