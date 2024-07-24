Гинцбург: в 2025 году в России начнутся испытания вакцины от рака

Отмечается, что основной задачей препарата является борьба с неизлечимыми видами онкологических заболеваний.

В 2025 году в России начнутся испытания вакцины от рака. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на директора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, исследования могут стартовать осенью 2025 года.

Отмечается, что основной задачей вакцины является борьба с неизлечимыми видами онкологических заболеваний.