18-летнюю рязанку осудили за незаконный сбыт наркотиков

Ей назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

18-летнюю рязанку осудили за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что девушка распространяла запрещенные вещества через тайники-закладки.

Октябрьский районный суд назначил рязанке наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор подзащитной обжаловал адвокат. Он просил смягчить ей наказание и применить условное осуждение в связи с состоянием здоровья и возрастом.

Приговор коллегия оставила без изменения, а жалобу — без удовлетворения.