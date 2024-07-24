18-летнюю рязанку осудили за незаконный сбыт наркотиков
Ей назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
18-летнюю рязанку осудили за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что девушка распространяла запрещенные вещества через тайники-закладки.
Октябрьский районный суд назначил рязанке наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор подзащитной обжаловал адвокат. Он просил смягчить ей наказание и применить условное осуждение в связи с состоянием здоровья и возрастом.
Приговор коллегия оставила без изменения, а жалобу — без удовлетворения.