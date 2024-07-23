Жители Рязанского района услышали сигнал тревоги
Во вторник, 23 июля, в районе 11:30 в селе Ласково прозвучал сигнал тревоги. Жители сообщили, что тревога звучала несколько минут.
Жители Рязанского района услышали сигнал тревоги. Об этом сообщает
По данным издания, во вторник, 23 июля, в районе 11:30 в селе Ласково прозвучал сигнал тревоги.
Жители сообщили, что тревога звучала несколько минут. Информации о причинах ее срабатывания нет.
Жители Рязанского района услышали сигнал тревоги
Жители Рязанского района услышали сигнал тревоги. Об этом сообщает
По данным издания, во вторник, 23 июля, в районе 11:30 в селе Ласково прозвучал сигнал тревоги.
Жители сообщили, что тревога звучала несколько минут. Информации о причинах ее срабатывания нет.
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