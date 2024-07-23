Строительная компания «Зеленый сад» подготовила бонус для покупателей. Если будущий владелец квартиры подходит под критерии обновленной семейной или IT-ипотеки, застройщик подарит дополнительную скидку до 964 000 рублей.
Напомним, новую семейную ипотеку под 6% могут оформить семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно или ребенок-инвалид до 18 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.
IT-ипотека со ставкой 5% рассчитана для сотрудников сферы информационных технологий. Узнать, относится ли организация к тем, чьи сотрудники могут получить льготную ипотеку, можно на портале Госуслуг. Максимальная сумма кредита в этом случае — 18 млн рублей, минимальный первый взнос — 20% от цены квартиры.
Предложение ограничено. Все подробности можно узнать по телефону
«Зеленый сад» подарит дополнительную скидку для покупателей квартир
Строительная компания «Зеленый сад» подготовила бонус для покупателей. Если будущий владелец квартиры подходит под критерии обновленной семейной или IT-ипотеки, застройщик подарит дополнительную скидку до 964 000 рублей.
Напомним, новую семейную ипотеку под 6% могут оформить семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно или ребенок-инвалид до 18 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.
IT-ипотека со ставкой 5% рассчитана для сотрудников сферы информационных технологий. Узнать, относится ли организация к тем, чьи сотрудники могут получить льготную ипотеку, можно на портале Госуслуг. Максимальная сумма кредита в этом случае — 18 млн рублей, минимальный первый взнос — 20% от цены квартиры.
Предложение ограничено. Все подробности можно узнать по телефону