«Зеленый сад» подарит дополнительную скидку для покупателей квартир

Строительная компания «Зеленый сад» подготовила бонус для покупателей. Если будущий владелец квартиры подходит под критерии обновленной семейной или IT-ипотеки, застройщик подарит дополнительную скидку до 964 000 рублей.

Напомним, новую семейную ипотеку под 6% могут оформить семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно или ребенок-инвалид до 18 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.

IT-ипотека со ставкой 5% рассчитана для сотрудников сферы информационных технологий. Узнать, относится ли организация к тем, чьи сотрудники могут получить льготную ипотеку, можно на портале Госуслуг. Максимальная сумма кредита в этом случае — 18 млн рублей, минимальный первый взнос — 20% от цены квартиры.