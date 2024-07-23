Зеленский заявил о необходимости завершения украинского конфликта как можно скорее
Заявление президент Украины сделал на встрече с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
Владимир Зеленский заявил о том, что понимает необходимость завершить конфликт как можно скорее. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Заявление президент Украины сделал на встрече с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — сказал Зеленский.
Зеленский заявил о необходимости завершения украинского конфликта как можно скорее
Владимир Зеленский заявил о том, что понимает необходимость завершить конфликт как можно скорее. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Заявление президент Украины сделал на встрече с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — сказал Зеленский.
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